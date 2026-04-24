Nel primo trimestre del 2026, le immatricolazioni di automobili in Europa sono aumentate del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La quota di veicoli ibridi rappresenta ora il 38,6% del totale, superando le altre tipologie di motorizzazione. Nel frattempo, le auto elettriche continuano a crescere rapidamente, registrando un incremento significativo nelle vendite rispetto agli anni precedenti. Questi dati segnano un cambiamento importante nel mercato automobilistico europeo.

? Cosa sapere Immatricolazioni auto in Europa crescono del 4% nel primo trimestre 2026 con l'ibrido al 38,6%.. Le vendite di benzina calano drasticamente in Francia con un segno del -40,3%.. Le immatricolazioni di auto in Europa sono cresciute del 4% nel primo trimestre 2026, trainate da un mese di marzo che ha segnato un balzo del 12,5% rispetto all’anno precedente. Il mercato europeo dell’automotive mostra una vitalità inaspettata nei primi tre mesi dell’anno, grazie soprattutto al rinnovo delle politiche di incentivi e ai vantaggi fiscali introdotti da diversi Stati membri dell’Unione. Mentre le vendite complessive registrano un incremento costante, la struttura stessa del parco circolante sta mutando radicalmente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom auto in Europa: l’ibrido domina e le elettriche volano

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