L’Unione Europea sta lasciando sfumare 800 miliardi di investimenti privati che potrebbero essere mobilitati senza bisogno di fondi pubblici. Questa cifra rappresenta le opportunità economiche che si perdono a causa delle difficoltà nel completare il Mercato unico, un obiettivo che non è ancora stato raggiunto. La situazione riguarda le politiche e le decisioni di Bruxelles che influenzano direttamente i capitali privati.

Lo studio del Fmi evidenzia che le differenze regolatorie e normative tra paesi Ue frenano il commercio, come se ci fossero dazi interni, e li quantifica: 44 per cento sui beni, e 110 per cento sui servizi La guerra in tavola. Il conflitto ferma anche l'export di zafferano iraniano L’Europa sta rinunciando a 800 miliardi di investimenti privati che potrebbe ottenere senza un euro di debito, semplicemente portando a termine un lavoro iniziato trent’anni fa, il mercato unico. Questa volta la lezione sul potenziale inespresso dell’Ue non arriva dalla Commissione europea – che ha tutto l’interesse istituzionale a fare altrettanto – ma dal Fondo monetario internazionale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Gli 800 miliardi che l’Ue butta via per non completare il Mercato unico

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