Bonus rimpatri | l’Ordine di Agrigento boccia il premio ai legali

L’Ordine degli avvocati di Agrigento ha espresso il suo parere negativo sul bonus di 615 euro destinato ai legali coinvolti nel rimpatrio. La norma che prevede questo incentivo non può essere applicata, poiché manca la competenza amministrativa necessaria per farla funzionare. La decisione è stata comunicata ufficialmente, evidenziando che la normativa non può essere messa in pratica senza le necessarie autorizzazioni e strutture.

?? Cosa sapere L'Ordine degli avvocati di Agrigento boccia il bonus da 615 euro per i legali. La norma sull'incentivo al rimpatrio risulta inapplicabile per mancanza di competenze amministrative. Vincenza Gaziano, presidente dell'Ordine degli avvocati di Agrigento, ha respinto con forza il nuovo incentivo previsto dal decreto sicurezza che propone 615 euro per ogni legale che assiste i migranti durante le procedure di rimpatrio volontario. La questione tocca i corridoi giuridici della p .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus rimpatri: l’Ordine di Agrigento boccia il premio ai legali Notizie correlate Bonus rimpatri: la dura critica di Gratteri agli incentivi legaliIl Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso un duro giudizio durante l’intervista concessa a Giovanni Floris su DiMartedì riguardo alla... Avvocati in rivolta contro il "bonus rimpatri", la presidente dell'Ordine: "No a uso politico della difesa""Il meccanismo identificato dall'articolo 30 bis non può trovare mai attuazione". Contenuti e approfondimenti Avvocati in rivolta contro il bonus rimpatri, la presidente dell'Ordine: No a uso politico della difesaVincenza Gaziano boccia l'ipotesi prevista dal decreto sicurezza di un compenso di 615 euro per ogni migrante che rientra nel suo Paese: Meccanismo inattuabile e sganciato dalla realtà, stravolto il ... agrigentonotizie.it Fari del Colle sui bonus agli avvocati che seguono i rimpatri: Mattarella vede Mantovano. Le possibili mosse del governoLe opposizioni denunciano l'incostituzionalità degli incentivi e sul punto si è ora concentrata anche l'attenzione del Presidente della Repubblica. Mattarella potrebbe decidere di non firmare il testo ... today.it