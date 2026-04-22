Durante un’intervista televisiva, il Procuratore di Napoli ha criticato con fermezza la proposta di introdurre bonus per gli avvocati che aiutano nel rimpatrio dei migranti, inserita nel Decreto Sicurezza. Ha espresso un giudizio severo sulla misura, senza approfondire motivazioni o implicazioni. La discussione si è concentrata esclusivamente sulla proposta, senza ulteriori commenti o analisi aggiuntive.

Il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso un duro giudizio durante l’intervista concessa a Giovanni Floris su DiMartedì riguardo alla proposta di introdurre dei bonus per gli avvocati che facilitano il rimpatrio dei migranti nel quadro del Decreto Sicurezza. Secondo il magistrato, l’idea risulta umiliante per la categoria forense e solleva interrogativi sulla coerenza tra i doveri costituzionali della difesa e gli interessi economici privati. L’attrito tra difesa costituzionale e incentivi statali. La questione del bonus per i rimpatri ha innescato una frattura profonda all’interno del mondo legale. Nicola Gratteri ha evidenziato come, durante le consultazioni referendarie, esistesse un legame inscindibile tra la maggioranza degli avvocati e la politica, con un ruolo centrale delle Camere Penali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonus rimpatri: la dura critica di Gratteri agli incentivi legali

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