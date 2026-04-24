Un nuovo problema si aggiunge alle finanze pubbliche italiane, con crediti legati ai bonus edilizi che ammontano a circa 8,4 miliardi di euro. Questa cifra ha causato un incremento del deficit pubblico oltre la soglia del 3 per cento prevista dai parametri europei. L'impatto di questa situazione si riflette anche sugli investimenti, che sono stati ridotti del 13,6 per cento rispetto alle previsioni iniziali.

? Cosa sapere Crediti edilizi per 8,4 miliardi portano il deficit italiano oltre la soglia del 3%.. L'impatto imprevisto del 13,6% sugli investimenti compromette il rientro nei parametri europei.. L’emersione tardiva di 8,4 miliardi di euro in crediti edilizi a marzo 2026 ha spinto il deficit italiano oltre la soglia critica del 3% del PIL, vanificando le previsioni di rientro nei parametri europei. Il Documento di Finanza pubblica approvato dal consiglio dei ministri rivela un buco imprevisto che ha alterato i conti dello Stato. Secondo l’analisi tecnica del MEF, senza l’impatto di questa coda di spese per i bonus edilizi, il rapporto deficit-PIL del 2025 si sarebbe attestato al 2,7%, garantendo l’uscita dall’iter per deficit eccessivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bonus edilizi: il buco di 8,4 miliardi che fa esplodere il deficit

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