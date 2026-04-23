I tecnici del Mef svelano | a marzo 2026 spuntati fuori 8,4 miliardi di bonus edilizi spesi che nessuno aveva visto Così il deficit ha sfondato il 3% del Pil Non per colpa di Conte

A marzo 2026 sono emersi 8,4 miliardi di bonus edilizi non contabilizzati, secondo i tecnici del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questa somma ha contribuito a far superare il deficit pubblico al 3% del prodotto interno lordo, impedendo all’Italia di uscire dalla procedura di deficit eccessivo. La causa di questa situazione non viene attribuita alle scelte dell’ex governo precedente.

È stato davvero il Superbonus edilizio a fare mancare all’Italia l’uscita dalla procedura per deficit eccessivo non raggiungendo almeno il 3% nel rapporto fra deficit e Pil. Senza gli effetti del superbonus il dato finale del 2025 sarebbe stato infatti quello di un deficit al 2,7% del Pil. Lo certificano i tecnici del Mef nell’approfondimento contenuto nel Documento di Finanza pubblica approvato dal consiglio dei ministri, spiegando come ci sia stata una coda della spesa per bonus edilizi che nessuno aveva previsto e che è spuntata solo a marzo 2026. Una sorpresa negativa clamorosa, su cui pesano più che le responsabilità del governo di Giuseppe Conte che varò i bonus edilizi, quelle di chi all’interno del Ministero dell’Economia avrebbe dovuto monitorare la spesa pubblica, lanciando in tempo l’allarme.🔗 Leggi su Open.online

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