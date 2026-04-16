Frode bonus edilizi | 53 imputati per un buco da 1,6 miliardi

Un procedimento giudiziario si apre a Avellino riguardo a un vasto sistema di frodi sui bonus edilizi, che coinvolge 53 persone accusate di aver sottratto circa 1,6 miliardi di euro. L’udienza preliminare è prevista per l’8 maggio 2026 davanti al giudice Giulio Argenio e rappresenta un passaggio importante in un’inchiesta che ha interessato profondamente il sistema fiscale regionale.

L’udienza preliminare fissata per l’8 maggio 2026 davanti al giudice Giulio Argenio ad Avellino segna un punto di svolta per un’inchiesta che ha scosso le fondamenta del sistema fiscale regionale, coinvolgendo ben 53 imputati in una complessa rete di frodi legate ai bonus edilizi. Al centro del procedimento si contende la gestione di crediti d’imposta fittizi per un valore di 1,6 miliardi di euro, generati attraverso dichiarazioni di spese per lavori mai realizzati o riferiti a immobili fantasma. L’operazione, orchestrata attraverso una galassia di società con amministratori solo sulla carta, ha portato alla luce un meccanismo capace di gonfiare le spese edilizie dichiarate fino a raggiungere i 2,7 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frode bonus edilizi: 53 imputati per un buco da 1,6 miliardi Notizie correlate Bonus edilizi fantasma da 1,6 miliardi: 53 imputati davanti al GUP di AvellinoAssociazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e autoriciclaggio: fissata l’udienza... Frode sui bonus edilizi, sequestrati a Bari beni per 870mila euroLa Guardia di finanza sta eseguendo a Bari un sequestro preventivo d'urgenza finalizzato alla confisca per un totale di 870mila euro nei confronti di... Approfondimenti e contenuti Lavori fatturati ma mai eseguiti: maxi truffa sui bonus edilizi in FriuliLATISANA (UD) - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Udine, nell’ambito della prevenzione e repressione delle violazioni in materia tributaria e delle frodi al Bilancio Nazionale, ha condo ... nordest24.it Bonus edilizi fantasma in Fvg, maxi truffa scoperta: sequestri per oltre 360mila euroL’operazione della Guardia di Finanza Nuovo intervento della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Udine nel contrasto alle frodi legate ai bonus edilizi. I militari della Compagnia di Latisan ... triestecafe.it