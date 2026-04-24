Bonus cultura | maxi-truffa su 620 giovani 4 indagati a Trieste

La procura di Trieste ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone coinvolte in una truffa che ha interessato 620 giovani beneficiari del bonus cultura. L’indagine ha scoperto come siano stati sottratti ingenti fondi destinati ai giovani per l’acquisto di libri, concerti e musei. Le accuse portano a ipotesi di truffa aggravata e sostituzione di persona. La vicenda è ora al vaglio del tribunale.

? Cosa sapere Procura di Trieste chiede rinvio a giudizio per quattro indagati per truffa a 620 giovani.. Il furto di dati per 300mila euro ha coinvolto beneficiari del bonus cultura in Italia.. La Procura di Trieste ha concluso le indagini sulla frode informatica che ha colpito 620 diciottenni, portando il sostituto procuratore Pietro Montrone a chiedere il rinvio a giudizio per quattro persone coinvolte nel maxi-regaggio dei bonus cultura. Il piano criminale, monitorato dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura triestina fin dal 2023, si è rivelato un intreccio digitale capace di colpire giovanissimi in ogni angolo d’Italia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus cultura: maxi-truffa su 620 giovani, 4 indagati a Trieste Notizie correlate Bonus cultura, maxi-truffa a 600 giovani: la Procura di Trieste scopre il raggiro, ecco i nomi degli imputatiConcluse le indagini per la frode informatica dei bonus cultura a danno di 620 diciottenni, con il ministero della Cultura come parte lesa. Crotone, maxi-truffa appalti: 20 indagati e 5 società sequestrateA Crotone, Luca Bisceglia e Rosaria Luchetta hanno fornito le proprie versioni dei fatti davanti al giudice per le indagini preliminari Assunta... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bonus cultura, maxi-truffa a 600 giovani: la Procura di Trieste scopre il raggiro, ecco i nomi degli imputati; Bonus ristrutturazioni, maxi truffa a Catanzaro: sequestri per quasi 5 milioni di euro; Maxi frode sui bonus edilizi a Soverato: sequestri per quasi 5 milioni di euro; Bonus edilizi, maxi truffa a Catanzaro: sequestri milionari. Bonus cultura, maxi-truffa a 600 giovani: la Procura di Trieste scopre il raggiro, ecco i nomi degli imputatiCon la scusa di aiutare dei 18enni a ottenere il contributo, i truffatori hanno rubato loro i dati personali e sono riusciti a ottenere circa 300mila euro, versati poi in un conto triestino. Il pm ha ... triesteprima.it Truffa da 260mila euro con il Bonus Cultura, 26enne casertano nella criccaAvrebbero raggirato 620 ragazzi accedendo al portale a loro nome e creando falsi voucher per l'acquisto di libri. Adesso rischiano il processo ... casertanews.it PRE ORDER 24 APRILE 2026 SHIVA - VANGELO - EDIZIONE LIMITATA ACQUISTABILE ANCHE CON IL BONUS CULTURA 2026 60 ANNI di PIRO..... GRAZIE A TUTTI IL DEPOSITO NEL CUORE A - facebook.com facebook