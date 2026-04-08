A Crotone, un’indagine riguarda una maxi-truffa sugli appalti che coinvolge venti persone e cinque società sono state sottoposte a sequestro. Durante le attività investigative, due indagati hanno riferito la propria versione dei fatti davanti al giudice per le indagini preliminari. Le autorità continuano a raccogliere elementi nel quadro di questa operazione.

A Crotone, Luca Bisceglia e Rosaria Luchetta hanno fornito le proprie versioni dei fatti davanti al giudice per le indagini preliminari Assunta Palombo. L’interrogatorio si inserisce nel filone dell’operazione Teorema, condotta dalla Guardia di Finanza per accertare presunte irregolarità negli appalti pubblici. Il colloquio con l’autorità giudiziaria è durato circa due ore. Entrambi gli indagati sono assistiti dall’avvocato Sabrina Rondinelli e hanno sfruttato l’udienza per chiarire le posizioni personali rispetto alle accuse mosse dalla Procura della di Crotone. Il sistema degli affidamenti e il ruolo di Fabio Manica. L’inchiesta punta il dito contro un meccanismo di corruzione che avrebbe coinvolto 20 persone, tutte notificate con avvisi di garanzia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, maxi-truffa appalti: 20 indagati e 5 società sequestrate

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A Crotone l'8 aprile 2026 tempo prevalentemente soleggiato, temperature tra ~13,6°C e ~17,6°C e venti deboli. Dettagli orari qui. #Meteo x.com