Bonus cultura maxi-truffa a 600 giovani | la Procura di Trieste scopre il raggiro ecco i nomi degli imputati

La Procura di Trieste ha concluso le indagini su una frode informatica riguardante i bonus cultura destinati a 620 giovani di 18 anni. È stato scoperto un raggiro che ha coinvolto diversi imputati, con il ministero della Cultura che si costituisce parte lesa. Le autorità hanno identificato i nomi di alcune persone coinvolte nell'illecito, e ora si procederà con le eventuali azioni legali.

Concluse le indagini per la frode informatica dei bonus cultura a danno di 620 diciottenni, con il ministero della Cultura come parte lesa. Secondo la tesi accusatoria, i truffatori si sarebbero finti impiegati dell'anagrafe e, con la scusa di aiutare dei 18enni a ottenere il bonus, hanno rubato.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Il mega raggiro con i bonus facciata, 59 imputati patteggiano. In 13 finiscono a processoNei giorni scorsi, la giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Lecce Maria Francesca Mariano ha approvato le pene concordate dalle difese... Leggi anche: Cultura, ecco il bonus per i giovani: "Sostegno per la loro crescita" Contenuti di approfondimento Bonus cultura, maxi-truffa a 600 giovani: la Procura di Trieste scopre il raggiro, ecco i nomi degli imputatiCon la scusa di aiutare dei 18enni a ottenere il contributo, i truffatori hanno rubato loro i dati personali e sono riusciti a ottenere circa 300mila euro, versati poi in un conto triestino. Il pm ha ... triesteprima.it Truffa da 260mila euro con il Bonus Cultura, 26enne casertano nella criccaAvrebbero raggirato 620 ragazzi accedendo al portale a loro nome e creando falsi voucher per l'acquisto di libri. Adesso rischiano il processo ... casertanews.it