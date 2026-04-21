Il governo ha deciso di mantenere la norma sui rimpatri, rispondendo ai rilievi sollevati dal Quirinale, e ha annunciato l'intenzione di predisporre un decreto ad hoc. La questione riguarda principalmente le modalità di rimpatrio e le procedure legali associate, con l'obiettivo di superare le criticità emerse durante le consultazioni ufficiali. La decisione arriva dopo un confronto tra le istituzioni e il Parlamento, senza modifiche alla disposizione originale.

Sui rimpatri - dopo i rilievi del Colle - il governo corregge il tiro. E la soluzione prospettata, per superare l'impasse sul decreto sicurezza, è quella di un decreto legge ad hoc per abrogare la norma che introduce un incentivo per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario. Il provvedimento sulla sicurezza sarà quindi approvato così com'è dalla Camera e subito corretto con il nuovo decreto legge, che dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale insieme alla legge approvata da Montecitorio. Nuovo decreto per abrogare gli incentivi agli avvocati Sotto i riflettori c'è la norma che prevede un incentivo da 615 euro per gli avvocati che seguono una pratica di rimpatrio volontario.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dl sicurezza, Meloni: «La norma sui rimpatri resta, nessun pasticcio. Decreto ad hoc dopo i rilievi del Colle»

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