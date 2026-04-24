Bonus affitto da 3 mila euro a Palermo si dovrà ancora attendere | ecco quando si potrà fare domanda

A Palermo, i cittadini che desiderano richiedere il bonus affitto da 3 mila euro dovranno aspettare ancora qualche giorno. La possibilità di presentare domanda sarà aperta presto, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 57 della legge regionale approvata all’inizio dell’anno. La procedura sarà disponibile successivamente all’attivazione ufficiale del sistema, che è attualmente in fase di definizione.

Ancora pochi giorni e anche a Palermo sarà possibile fare domanda per richiedere il bonus affitto. La misura come prevede l’articolo 57 della legge regionale 5 gennaio n. 1, consiste in un contributo di 3 mila euro all'anno per le famiglie con un Isee non superiore a 10.000 euro, basato sui.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Giarre, contributo per l'affitto fino a 3 mila euro: come fare domandaÈ stato pubblicato un avviso per l’erogazione di un contributo regionale destinato a sostenere i costi dei canoni di locazione per l’anno 2026 per 9... Leggi anche: Bonus nido 2026: quando si può fare la nuova domanda, come e i requisiti Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Contributo per l’accesso alle abitazioni in locazione anno 2026 Avvisi; Bonus affitti a Bari, più di 1800 ammessi al bando: Per ogni beneficiario importo massimo di 2mila euro; Bonus affitto 2026 a Catania: come ottenere fino a 3.000 euro; Giarre, contributo per l'affitto fino a 3 mila euro: come fare domanda. Sostegno all’affitto a Ragusa: contributi da 3.000 euroAl via le domande per il sostegno all’affitto a Ragusa. Bonus da 3.000 euro per le famiglie in locazione. Scadenza 10 settembre 2026. quotidianodiragusa.it Contributo per l'affitto: al via le domande a Bagheria per il bonus da 3.000 euroLa Direzione II - Politiche Sociali del Comune di Bagheria rende noto che è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione di un contributo annuo di 3.000 euro finalizzato ad agevolare l'access ... comune.bagheria.pa.it Bonus affitto a Licodia Eubea: contributi da 3.000 euro Leggi qui: https://www.lagazzettadelcalatino.it/2026/04/bonus-affitto-a-licodia-eubea-contributi-da-3000-euro - facebook.com facebook