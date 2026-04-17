Giarre contributo per l' affitto fino a 3 mila euro | come fare domanda

È stato pubblicato un avviso regionale che prevede un contributo fino a 3 mila euro per il pagamento dell’affitto. La misura è destinata a nove cittadini di Giarre e riguarda i costi dei canoni di locazione per l’anno 2026. Le persone interessate possono presentare domanda secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato. La relativa procedura è aperta a coloro che soddisfano i requisiti stabiliti dall’ente.

È stato pubblicato un avviso per l’erogazione di un contributo regionale destinato a sostenere i costi dei canoni di locazione per l’anno 2026 per 9 cittadini giarresi. Il provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 57 della Legge Regionale 5 gennaio 2026 n. 1, definisce i criteri.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Fiumicino, contributo affitto 2025: requisiti, scadenze e come fare domandaFiumicino, 6 marzo 2026 – Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che dal 9 marzo 2026 all’8 aprile 2026 sarà possibile presentare la domanda per... Acireale, fino a 3mila euro per il contributo all'affitto destinato alle famiglieL’assessore alle Politiche Sociali di Acireale, Valentina Pulvirenti, rende noto che è stato pubblicato l’avviso per la concessione di un contributo... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: SICILIA BASKET: Serie C, Giarre chiede strada alla Virtus Trapani; Giarre, dal 20 aprile al teatro Rex torna ArchVision - Film per l’Architettura; Bonus casalinghe 2026: di cosa si tratta e come richiederlo; Riposto, donne e mafia: dibattito sulle nuove reggenti. Giarre, riconoscimento ai volontari del Gruppo Fai Giarre Riposto per il successo delle Giornate di PrimaveraSi è svolta questa mattina, nel Cine Teatro Rex di Giarre, una cerimonia promossa dal Comune di Giarre per celebrare l’impegno e i risultati raggiunti dal Gruppo Fai Giarre Riposto in occasione delle ... gazzettinonline.it Giarre, ancora disagi al cimitero comunale di Trepunti. Una utente è rimasta chiusa all’interno della struttura rimanendo in attesa dell’arrivo di qualcuno munito di chiavi. Situazioni primitive di una città sempre più allo sbando. - facebook.com facebook