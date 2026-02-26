Bonus nido 2026 | quando si può fare la nuova domanda come e i requisiti

Con l’aumento dei costi dei servizi per l’infanzia, molte famiglie si preparano a richiedere il bonus nido per il 2026. È importante conoscere le modalità di presentazione della domanda, i tempi e i requisiti richiesti per accedere al contributo. Le procedure sono in fase di aggiornamento e le scadenze saranno comunicate nelle prossime settimane.

Il costo degli asili nido è per molte famiglie un problema. Che può essere mitigato con il Bonus nido. Vediamo come funziona. Mandare un figlio al nido in Italia costa sempre di più, e non è un'impressione. I numeri lo confermano. Secondo il dati dell'ISTAT, la spesa media annua a carico delle famiglie varia in modo drastico da regione a regione ma si passa dai 3.127€ l'anno della Provincia Autonoma di Bolzano ai 389€ delle zone più economiche del Sud, a fronte di una spesa media comunale per utente che a livello nazionale raggiunge i 6.801€ annui. Oltre alla pesante disparità economica, emerge il peso tutt'altro che trascurabile di un servizio non accessorio per molte famiglie nelle quali è necessario che entrambi i genitori lavorino. Dal 2026 la procedura per il bonus asilo nido sarà semplificata con un sistema più automatico.