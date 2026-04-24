Bonus affitto a Palermo | arriva la piattaforma ma c’è un limite

A Palermo è pronta ad attivare la nuova piattaforma online dedicata al bonus affitto, che permette di ricevere fino a 3.000 euro. La piattaforma entrerà in funzione dalla prossima settimana e sarà accessibile ai cittadini interessati. Tuttavia, è stato stabilito un limite di importo massimo che può essere richiesto attraverso il sistema digitale. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sui criteri di accesso o sui requisiti necessari.

?? Cosa sapere Palermo, piattaforma per bonus affitto da 3.000 euro operativa dalla prossima settimana. Il contributo è limitato ai nuclei familiari composti da almeno tre persone. A Palermo l'attesa per il contributo da 3 mila euro per l'affitto si protrae ancora, mentre l'assessore alle Politiche sociali Mimma Calabrò assicura che la piattaforma digitale sarà operativa già nella prossima settimana. La misura, regolata dall'articolo 57 della legge regionale del 5 gennaio n. 1, punta a sostenere .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus affitto a Palermo: arriva la piattaforma, ma c’è un limite Notizie correlate Bonus affitto da 3 mila euro, a Palermo si dovrà ancora attendere: ecco quando si potrà fare domandaAncora pochi giorni e anche a Palermo sarà possibile fare domanda per richiedere il bonus affitto. La piattaforma della Carta docente riapre per compensare la riduzione del bonus con nuovi fondi. Ma nessuno sa come fareI dirigenti scolastici che dovranno gestire i 281 milioni di euro che il ministro dell’Istruzione e del Merito ha destinato alle scuole, in aggiunta... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il blitz contro la mafia a Brancaccio, scarcerato uno dei 32 fermati: 'Indizi insussistenti'; Contributi a Fondo Perduto 2026: 20 Bandi Aperti per PMI; Finanziamenti a Fondo Perduto 2026: 20 Bandi PMI Aperti; Affitti, scoppia il caso dei contributi: il bando esclude single e famiglie con meno di tre componenti. Bonus affitti 2026, quanto valgono le agevolazioni e a chi spettanoAnche per il 2026 sono a disposizione una serie di agevolazioni per chi vive in affitto. Si tratta di detrazioni fiscali che danno la possibilità, a chi rispetta i requisiti, di rientrare in parte ... fanpage.it Bonus affitto 2025, quando viene pagatoNel 2025 non è previsto un pagamento nazionale del contributo come negli anni passati. Ma esistono altre agevolazioni. Nel 2025 non è previsto un pagamento nazionale del bonus affitto come negli anni ... lettera43.it Bonus affitto a Licodia Eubea: contributi da 3.000 euro Leggi qui: https://www.lagazzettadelcalatino.it/2026/04/bonus-affitto-a-licodia-eubea-contributi-da-3000-euro - facebook.com facebook