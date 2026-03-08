la piattaforma della carta docente riapre per compensare la riduzione del bonus con nuovi fondi ma nessuno sa come fare

La piattaforma della Carta docente riapre per distribuire nuovi fondi, ma ancora non è chiaro come i dirigenti scolastici debbano procedere con la gestione dei 281 milioni di euro disponibili. La riapertura arriva in seguito alla riduzione del bonus e coinvolge le scuole di tutta Italia, lasciando molti in attesa di istruzioni precise su come utilizzare le risorse.

I dirigenti scolastici che dovranno gestire i 281 milioni di euro che il ministro dell’Istruzione e del Merito ha destinato alle scuole, in aggiunta alla Carta docente, per la formazione e l’acquisto di personal computer e libri in comodato d’uso, non sanno ancora nulla né sui tempi di ricezione, né sulla ripartizione e tanto meno sui criteri che dovranno essere utilizzati per l’adozione di questo materiale. L’unica cosa certa è l’aggravio di lavoro da parte delle segreterie. L’Associazione nazionale presidi e l’Associazione nazionale dirigenti scolastici non sono ancora state coinvolte dagli uffici di viale Trastevere, nonostante dovranno essere loro a gestire la nuova “partita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Carta docente 2025/26: alla riapertura della piattaforma i docenti con supplenze brevi non avranno il bonusCresce l’attesa per l’accredito del Bonus Carta docente per l’anno scolastico 2025/26.

Supplenti: Carta Docente sì, ma bonus a 390€ e fondi in ritardo.Carta del Docente estesa ai supplenti, ma il bonus scende a 390 euro: una misura in bilico tra opportunità e criticità L’accesso alla formazione...

Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivareLeggi su Sky TG24 l'articolo Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivare ... tg24.sky.it

Carta Docente 2026, piattaforma in manutenzione: il nuovo avvisoOggi, 5 marzo, finalmente è stato reso noto che la Carta Docente, attesa da migliaia di insegnanti e rimasta inutilizzabile dallo scorso 31 agosto, sarà attivata il 9 marzo e varrà di 383 euro.Questo ... tecnicadellascuola.it

