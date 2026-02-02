Dei criminali le hanno clonato la targa | la nuova truffa agli anziani dei finti carabinieri

Questa mattina a Lecce sono tornati a mettere in guardia gli anziani da una nuova truffa. I criminali si spacciano per carabinieri e dicono di aver clonato la targa delle vittime. La truffa si sta diffondendo anche nel Salento, e si rivolge soprattutto alle persone più fragili. Le forze dell’ordine invitano a fare attenzione e a chiamare subito i numeri ufficiali in caso di dubbi.

Allarme nuova truffa nel Salento con il comando provinciale dell’Arma che invita a porre massima attenzione, soprattutto agli anziani, per il nuovo raggiro messo in piedi anche nel Salento LECCE – “Siamo carabinieri, dei criminali le hanno clonato la targa”: parte così la nuova truffa che starebbe prendendo piede anche nel Salento e che colpisce soprattutto gli anziani e le persone più fragili. A dare l’allarme e a chiedere attenzione sono i carabinieri, quelli veri, del comando provinciale di Lecce, contro malviventi che si fingono militari dell’Arma e contattano telefonicamente le vittime, rappresentando una situazione tesa a guadagnare la fiducia dell’interlocutore di turno per mettere in atto il raggiro.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Una nuova truffa coinvolge anziani, che vengono contattati fingendosi carabinieri e parlando in dialetto per guadagnare fiducia.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce avverte gli anziani su una truffa in cui i criminali chiedono denaro o gioielli fingendosi Carabinieri facebook