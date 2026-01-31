Scontri e petardi dopo la partita | scattano due Daspo per tifosi dello Scorrano

Dopo la partita tra Scorrano e Cutrofiano, la situazione è degenerata. Alcuni tifosi hanno scavalcato le recinzioni e si sono scagliati contro gli avversari, lanciando petardi e insulti. La polizia è intervenuta per fermare il caos e ha identificato due tifosi dello Scorrano, ai quali sono stati notificati i Daspo. Ora, sono fuori dal campo per almeno tre anni. La serata si è conclusa con tensioni e danneggiamenti, rovinando una giornata che doveva essere di festa.

Tensione durante il match contro il Cutrofiano: carabinieri feriti e agguati sventati. Il questore emette provvedimenti per uno e tre anni a carico di un 33enne e un 29enne SCORRANO– Il clima di festa dello sport si è trasformato in guerriglia lo scorso 23 novembre, in occasione dell’incontro di calcio tra Lorenzo Mariano Scorrano e Calcio Cutrofiano A. Manco. A seguito dei gravi disordini registrati dentro e fuori lo stadio comunale, il questore della provincia di Lecce, Giampietro Lionoetti, ha emesso oggi due provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi locali. Si tratta di un 33enne e di un 29enne.🔗 Leggi su Lecceprima.it

