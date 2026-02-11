Francesca Albanese ha parlato di un “nemico comune dell’umanità”. Ha criticato il modo in cui il mondo ha risposto alle azioni di Israele, armando il paese, offrendo scuse politiche e fornendo supporto economico. Per Albanese, questa scelta rappresenta una sfida e un problema grave per la pace globale.

"Il fatto che invece di fermare Israele, la maggior parte del mondo l'abbia armato, gli abbia fornito scuse politiche, copertura politica, sostegno economico e finanziario è una sfida". E' un passaggio dell'intervento della relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi Francesca Albanese al Forum di Al-Jazeera del 7 febbraio scorso. Si tratta di parole che hanno suscitato la richiesta di dimissioni da parte della Francia. "Il fatto che la maggior parte dei media nel mondo occidentale abbia amplificato la narrazione pro-apartheid e pro-genocidio è una sfida - prosegue il discorso di Albanese - Allo stesso tempo qui risiede anche l'opportunità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "C'è un nemico comune dell'umanità": le parole sotto accusa di Francesca Albanese

'C'è un nemico comune dell'umanità', le parole sotto accusa di Francesca AlbaneseIl fatto che invece di fermare Israele, la maggior parte del mondo l'abbia armato, gli abbia fornito scuse politiche, copertura politica, sostegno economico e finanziario è una sfida. E' un ... ansa.it

Askatasuna, la portavoce: Siamo di fronte a un governo che è nemico del popoloAskatasuna, la portavoce: Siamo di fronte a un governo che è nemico del popolo ... msn.com

"Parole oltraggiose su Israele", Parigi chiede le dimissioni di Francesca Albanese. Il ministro Barrot: "Ha criticato il popolo, non il suo governo". L'Unione delle comunità ebraiche italiane: "La vicinanza di Francesca Albanese ad Hamas è pericolosa". #ANSA - facebook.com facebook

"Dichiarazioni oltraggiose sugli israeliani". La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese x.com