Bologna salvata una famiglia sotto i portici | soccorso al bimbo

Una famiglia di quattro persone è stata trovata a dormire sotto i portici di via Amendola a Bologna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza a un bambino presente tra i presenti. La famiglia è stata accompagnata in un luogo sicuro. Non sono stati segnalati feriti o altre criticità durante l’intervento. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine e dai servizi di emergenza.

? Cosa sapere Famiglia di quattro persone trovata a dormire sotto i portici di via Amendola a Bologna.. Il servizio Pris ha attivato per garantire accoglienza e assistenza sanitaria al bambino di 18 mesi.. Nella serata di ieri, un nucleo familiare composto da due genitori di 25 anni, un ragazzo di 15 anni e un bambino di soli 18 mesi è stato trovato a dormire sotto i portici di via Amendola, nel cuore di Bologna. La segnalazione è giunta alla centrale radio della polizia locale grazie all’intervento tempestivo di un’operatrice delle unità di strada. Il gruppo, di origine pakistana, si trovava in una condizione di estrema precarietà lungo una delle arterie principali del centro cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, salvata una famiglia sotto i portici: soccorso al bimbo Notizie correlate Dormono sotto i portici con un bimbo di 18 mesi: dramma per una famiglia in ItaliaUn giaciglio improvvisato, pochi effetti personali e il freddo della notte che avvolge tutto. Famiglia con bimbo di 18 mesi dorme sotto i portici: affidata ai servizi socialiUna famiglia con un bambino di appena 18 mesi costretta a dormire sotto i portici nel centro di Bologna. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Smarrito sulla tangenziale di Bologna, cane Corso salvato dalla Polstrada e restituito alla famiglia; Famiglia con bimbo di 18 mesi dorme sotto i portici; Il tempo dei semplici; Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana. Dormono sotto i portici con un figlio di 18 mesi e un ragazzino di 15 anni: storia di disperazione in centro a BolognaUn piccolo giaciglio di fortuna in via Amendola per le 4 persone (due genitori 25enni col figlioletto e un adolescente) segnalati ieri sera da un’operatrice di strada agli agenti della Locale che hann ... ilrestodelcarlino.it Bologna, Polizia Locale salva una vita grazie all’app DAE RESPONDERGrazie all'app DAE RESPONDER e alla formazione BLSD, due agenti della Polizia Locale di Bologna hanno salvato la vita a un uomo in arresto cardiaco, portando tempestivamente soccorso. lamilano.it Gianni Morandi torna a Bologna: concerto sold out all’Unipol Arena https://cityne.ws/kSdBY - facebook.com facebook Irma Bandiera, Mimma per i suoi compagni e per tutta Bologna. Fu catturata, umiliata, accecata, uccisa dai repubblichini. Non tradì la causa partigiana. Viva Irma Bandiera e il suo sorriso radioso, che illumina al di là del tempo. Viva la #Resistenza! #Splendida x.com