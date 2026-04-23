Famiglia con bimbo di 18 mesi dorme sotto i portici | affidata ai servizi sociali

Da bolognatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una famiglia con un bambino di 18 mesi è stata trovata a dormire sotto i portici nel centro di Bologna. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che si sono occupate di affidare i minori ai servizi sociali. La famiglia si trovava in condizioni di emergenza e necessita di supporto per trovare una sistemazione adeguata. La vicenda ha attirato l’attenzione locale sulle questioni di sicurezza e assistenza sociale.

Una famiglia con un bambino di appena 18 mesi costretta a dormire sotto i portici nel centro di Bologna. È la situazione segnalata nella serata di ieri da un’operatrice dei servizi di unità di strada alla centrale radio della polizia locale. Il nucleo, di origine pakistana, era composto da.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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