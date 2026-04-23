Famiglia con bimbo di 18 mesi dorme sotto i portici | affidata ai servizi sociali

Una famiglia con un bambino di 18 mesi è stata trovata a dormire sotto i portici nel centro di Bologna. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti, che si sono occupate di affidare i minori ai servizi sociali. La famiglia si trovava in condizioni di emergenza e necessita di supporto per trovare una sistemazione adeguata. La vicenda ha attirato l’attenzione locale sulle questioni di sicurezza e assistenza sociale.

Una famiglia con un bambino di appena 18 mesi costretta a dormire sotto i portici nel centro di Bologna. È la situazione segnalata nella serata di ieri da un’operatrice dei servizi di unità di strada alla centrale radio della polizia locale. Il nucleo, di origine pakistana, era composto da.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Lucca, neonata positiva alla cocaina affidata ai servizi socialiLUCCA – Il caso della neonata positiva alla cocaina ha portato all’intervento del tribunale per i minorenni di Firenze, che ha disposto l’affidamento... Il business delle case-famiglia. Un miliardo per i minori in carico ai servizi socialiMentre tre autorità in materia come Massimo Ammaniti, Vittorino Andreoli e Claudio Risé, rispettivamente ex docente di psicologia dello sviluppo, ex... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ponte del 1° maggio in famiglia: dove andare con i bambini in Italia tra eventi, natura e divertimento; La mamma della famiglia nel bosco: 'Mai vista tanta crudeltà con i bimbi'; Cosa fare durante le vacanze di Pasqua 2026 con i bambini a Parigi e nell’Île-de-France?; Insieme nella natura. Bimbo annegato in piscina a Latina, la denuncia dei genitori: «Niente grate di sicurezza»Pietrificati dal dolore chiedono solo giustizia e che questa, per arrivare a spiegare il «perché», il «come» e per «colpa di chi», sia veloce e ... ilmattino.it Latina, bimbo di 7 anni annega nella piscina: sotto accusa un bocchettoneAncora una tragedia in un centro termale, questa volta a Suio Terme, in provincia di Latina. Intorno alle 16, un bambino di sette anni è annegato nella piscina di un complesso del comune di ... avvenire.it È la foto di una famiglia ecuadoriana separata dalla famigerata #Ice, la polizia americana anti-migranti, a vincere l'ambìto premio del World Press Photo 2026. Lo scatto è della fotografa statunitense Carol Guzy - dell'agenzia di stampa Zuma - che immortalare i - facebook.com facebook Un sopralluogo giovedì pomeriggio 24 aprile per capire il futuro della famiglia sfollata ad Almenno San Salvatore dopo l’incendio che ha distrutto la sua casa, mercoledì 23 aprile. x.com