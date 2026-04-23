Dormono sotto i portici con un bimbo di 18 mesi | dramma per una famiglia in Italia

Una famiglia si trova a dormire sotto i portici, con un bambino di 18 mesi avvolto in coperte e pochi effetti personali a fianco. La notte fredda avvolge la scena, mentre intorno tutto sembra quieto e inattivo. La situazione si svolge in una zona urbana, dove il silenzio si mescola alla presenza di una famiglia che affronta l’ultimo riparo possibile. La scena si svolge in un momento di vulnerabilità e di difficoltà.

Un giaciglio improvvisato, pochi effetti personali e il freddo della notte che avvolge tutto. Tra le colonne dei portici, nel silenzio della città quasi addormentata, si intravede una scena che racconta molto più di quanto sembri. Due adulti, un adolescente e un bambino piccolissimo stretti insieme, nel tentativo di trovare riparo. Una situazione fragile, scoperta per caso, che rischiava di trasformarsi in una notte pericolosa per i più piccoli. È accaduto nel pieno centro di Bologna, in via Amendola, dove una famiglia composta da due giovani genitori, un ragazzo di 15 anni e un bimbo di appena 18 mesi viveva sotto i portici. La scoperta. A notare la presenza del nucleo familiare è stata un’operatrice dell’unità di strada durante un servizio serale tra i luoghi frequentati dai senzatetto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dormono sotto i portici con un bimbo di 18 mesi: dramma per una famiglia in Italia Notizie correlate Dormono sotto i portici con bimbo di 18 mesi e ragazzino di 15 anni: la scoperta degli operatori in centro a BolognaLa terribile storia di disagio e disperazione scoperta nella serata di mercoledì in via Amendola a Bologna da un'operatrice dei servizi di unità di... Famiglia con bimbo di 18 mesi dorme sotto i portici: affidata ai servizi socialiUna famiglia con un bambino di appena 18 mesi costretta a dormire sotto i portici nel centro di Bologna. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Senzatetto dormono al gelo sotto i portici. ?Crescono i clochard; Treviso, migranti sgomberati dormono sotto i portici del Comune: Resteremo finché non avremo un tetto; Migranti dormono sotto i portici vicino al Municipio. Il sindaco: Provocazione politica di parroci e minoranza; A Treviso i migranti sgomberati dal parcheggio si accampano sotto i portici: Resteremo qui finché non ci darete un posto. Dormono sotto i portici con bimbo di 18 mesi e ragazzino di 15 anni: la scoperta degli operatori in centro a BolognaLa terribile storia di disagio e disperazione scoperta nella serata di mercoledì in via Amendola a Bologna da un'operatrice dei servizi di unità di strada ... fanpage.it Dormono sotto i portici con un figlio di 18 mesi e un ragazzino di 15 anni: storia di disperazione in centro a BolognaUn piccolo giaciglio di fortuna in via Amendola per le 4 persone (due genitori 25enni col figlioletto e un adolescente) segnalati ieri sera da un’operatrice di strada agli agenti della Locale che hann ... msn.com Sotto il cielo d’aprile la mia pace è incerta. I verdi chiari ora si muovono sotto il vento a capriccio. Ancora dormono l’acque ma, sembra, come ad occhi aperti ... https://cctm.website/sandro-penna-sotto-il-cielo-daprile/ Sandro Penna - facebook.com facebook