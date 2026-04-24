Domani alle 18:00 si gioca la sfida tra Bologna e Roma, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A. La squadra ospite ha annunciato i convocati, tra cui figura anche Dybala, che era assente nelle ultime partite. La Roma si presenta al match con alcune assenze, mentre l’allenatore ha deciso di convocare anche il giocatore argentino. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella corsa alla classifica.

La Roma si prepara alla delicata trasferta di domani alle ore 18:00 contro il Bologna, match cruciale per la trentaquattresima giornata di Serie A, con un mix di buone notizie e assenze pesanti. Nella lista dei convocati diramata oggi da Gian Piero Gasperini, spicca finalmente il ritorno di Paulo Dybala, che torna a disposizione dei giallorossi dopo aver superato i recenti problemi fisici. Insieme alla Joya, l’allenatore recupera due pedine fondamentali per le corsie esterne: Wesley e Devyne Rensch hanno infatti smaltito i rispettivi acciacchi e saranno regolarmente presenti sul prato dello stadio Renato Dall’Ara. Nonostante i rientri di peso, l’infermeria di Trigoria non si svuota del tutto, costringendo Gasperini a ridisegnare parte della formazione titolare.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna-Roma, i convocati: Gasperini ritrova Dybala

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