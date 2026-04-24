Bologna il cinema sfida il dolore | 4 appuntamenti per le vittime

A Bologna, il Cinema Modernissimo organizza quattro serate dedicate a temi legati al dolore e alle vittime, con proiezioni che si svolgeranno tra il 6 e il 26 maggio. Durante gli appuntamenti saranno presentati diversi film scelti per affrontare queste tematiche specifiche, offrendo uno spazio di riflessione attraverso il linguaggio cinematografico. L'iniziativa coinvolge il pubblico in un percorso di visione e approfondimento.

? Cosa sapere Il Cinema Modernissimo di Bologna ospita quattro proiezioni tematiche dal 6 al 26 maggio.. L'iniziativa della Fondazione Lucarelli include laboratori didattici per scuole e università bolognesi.. Il Cinema Modernissimo di Bologna ospiterà a maggio la rassegna cinematografica Oltre il dolore: il cinema dalla parte delle vittime, un ciclo di quattro appuntamenti tematici organizzati dalla Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato insieme alla Cineteca di Bologna e alla Regione. L’iniziativa, che vede la partecipazione della Fondazione presieduta da Lucarelli, punta a dare voce a chi ha subito traumi profondi. Sin dalla sua nascita nel 2005, l’ente ha garantito sostegno a circa 1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, il cinema sfida il dolore: 4 appuntamenti per le vittime Notizie correlate Tragedia Monte Faito: un anno dopo il dolore per le 4 vittimeUn anno fa, il Monte Faito veniva scosso da un evento che ha ferito profondamente l’anima di Castellammare di Stabia e dell’intero territorio dei... Il Papa: "Profondo dolore per tutte le vittime dei bombardamenti in Medio Oriente"Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il caso 137, il thriller che sfida il potere; Bologna sporca, Ugolini sfida Lepore: Così la rendiamo di nuovo vivibile | VIDEO; Bologna, sfida a due per il Caffè Zanarini: base d'asta da mille euro al giorno. C'è anche il maestro pasticciere Biasetto; Le proiezioni speciali di Resurrection. Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma e, inevitabilmente, si è soffermato sull’addio di Ranieri. Le parole del tecnico giallorosso: https://fanpa.ge/WVyfy facebook Colpo allo spaccio, dai salotti della "Bologna bene" all'inseguimento x.com