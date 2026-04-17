Un anno fa, il Monte Faito è stato teatro di un incidente che ha portato alla perdita di quattro vite umane. La notizia ha suscitato dolore e sconcerto tra la comunità locale e le autorità della zona dei Monti Lattari. Da allora, la vicenda rimane al centro di molte discussioni e riflessioni sulla sicurezza e sulla gestione del territorio in quell’area.

Un anno fa, il Monte Faito veniva scosso da un evento che ha ferito profondamente l’anima di Castellammare di Stabia e dell’intero territorio dei Monti Lattari. Oggi, venerdì 17 aprile 2026, la memoria delle quattro vittime della funivia si è riaccesa attraverso due momenti di raccoglimento: una celebrazione religiosa nel Santuario di San Michele Arcangelo e una cerimonia civile alla stazione di valle, dove la cabina verde resta ancora sospesa, immobile, a pochi metri dall’ingresso, testimone muta del disastro avvenuto lo scorso 17 aprile alle ore 14:47. Il bilancio di una tragedia rimasta sospesa tra cielo e terra. Il ricordo del tragico evento di un anno fa porta con sé i volti di chi non c’è più e la sofferenza di chi deve convivere con l’assenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia Monte Faito: un anno dopo il dolore per le 4 vittime

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