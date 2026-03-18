Il Bologna ha annunciato i convocati per la partita contro la Roma, che si giocherà negli ottavi di Europa League. La lista include un calciatore recuperato da un infortunio e due assenze importanti. La sfida rappresenta un momento chiave per la squadra di Vincenzo Italiano, impegnata in un match cruciale per il prosieguo della competizione europea.

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© Calcionews24.com - Bologna, i convocati per la Roma: due tegole per Italiano, che recupera però un big. La lista completa per il ritorno degli ottavi di Europa League

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