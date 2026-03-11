Bologna i convocati per la Roma | Italiano recupera due big per l’andata degli ottavi di Europa League! La lista completa

Il tecnico del Bologna ha annunciato i convocati per l'incontro con la Roma negli ottavi di finale di Europa League. La lista comprende due giocatori che si sono recuperati dagli infortuni e sono stati reintegrati. La partita si svolgerà prossimamente, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per la sfida europea.

