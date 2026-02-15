Da venerdì gli automobilisti potranno rottamare le auto sottoposte a fermo e non pagare più il bollo

Da venerdì, gli automobilisti potranno rottamare le auto ferme da tempo senza dover pagare il bollo, una novità che mira a liberare le strade da veicoli inutilizzati. La misura permette anche agli enti locali di intervenire più facilmente e rimuovere le auto abbandonate nei quartieri. Tuttavia, chi decide di rottamare la propria vettura non potrà ricevere incentivi pubblici per comprarne una nuova, né vedrà cancellato il debito accumulato con lo Stato.

Quattro milioni di auto fantasma potranno essere radiate e rottamate, e di queste un milione di veicoli “carcassa” potrà andare incontro alla demolizione, liberando strade e terreni. Parte inoltre il database delle vetture che non hanno affrontato le campagne di richiamo previste dalle case automobilistiche, e rappresentano quindi un potenziale pericolo per la sicurezza stradale. A ricordare due novità che riguardano milioni di automobilisti italiani è Federcarrozzieri, associazione delle autocarrozzerie italiane. Partiamo dalla prima. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio, infatti, entrerà in vigore venerdì 20 febbraio la legge 142026 (DDL n. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

L’Automobile Club Napoli ha aggiornato i servizi dedicati al pagamento del bollo auto, offrendo supporto più efficiente agli automobilisti napoletani.

Il 23 gennaio 2026, #DimmiLaVerità presenta le novità introdotte dalla deputata di Fdi Gaetana Russo riguardo alla legge che permette di rottamare le auto con fermo amministrativo.

