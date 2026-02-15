Da venerdì gli automobilisti potranno rottamare le auto sottoposte a fermo e non pagare più il bollo
Da venerdì, gli automobilisti potranno rottamare le auto ferme da tempo senza dover pagare il bollo, una novità che mira a liberare le strade da veicoli inutilizzati. La misura permette anche agli enti locali di intervenire più facilmente e rimuovere le auto abbandonate nei quartieri. Tuttavia, chi decide di rottamare la propria vettura non potrà ricevere incentivi pubblici per comprarne una nuova, né vedrà cancellato il debito accumulato con lo Stato.
Quattro milioni di auto fantasma potranno essere radiate e rottamate, e di queste un milione di veicoli “carcassa” potrà andare incontro alla demolizione, liberando strade e terreni. Parte inoltre il database delle vetture che non hanno affrontato le campagne di richiamo previste dalle case automobilistiche, e rappresentano quindi un potenziale pericolo per la sicurezza stradale. A ricordare due novità che riguardano milioni di automobilisti italiani è Federcarrozzieri, associazione delle autocarrozzerie italiane. Partiamo dalla prima. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio, infatti, entrerà in vigore venerdì 20 febbraio la legge 142026 (DDL n. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Pagamento bollo auto, importanti novità per gli automobilisti napoletani
L’Automobile Club Napoli ha aggiornato i servizi dedicati al pagamento del bollo auto, offrendo supporto più efficiente agli automobilisti napoletani.
Dimmi La Verità | Gaetana Russo (Fdi): «Si possono rottamare le auto con fermo amministrativo»
Il 23 gennaio 2026, #DimmiLaVerità presenta le novità introdotte dalla deputata di Fdi Gaetana Russo riguardo alla legge che permette di rottamare le auto con fermo amministrativo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Blocco diesel Euro 5: rinviato ad ottobre 2026; Scontro frontale auto-camion dei rifiuti: morta 25enne; Prima derubata e poi tamponata da un'auto pirata; Auto rubata e arnesi da scasso: arresto dopo inseguimento a Cologno al Serio.
Da lunedì riapre corso Alfieri, tra piazza Roma e via Giobert: attenzione alle telecamere Ztl di via Monsignor Rossi e via BalboBuone notizie per gli automobilisti astigiani. Il cantiere di corso Alfieri, allestito tra via San Martino e via Giobert, sta per essere smontato. I lavori per la posa dei sottoservizi, che hanno ... lanuovaprovincia.it
Cilentana, al via oggi i lavori da 4 milioni di euro: disagi per gli automobilistiStampa Oggi lunedì 9 febbraio, lungo la strada statale 18VAR Cilentana prendo il via i lavori di nuova pavimentazione, per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Per l’esecuzione della pr ... salernonotizie.it
Il venerdì tutti corrono. Ma sulle strisce… non dovrebbe correre nessuno. Riprendiamo una bella idea: una bandierina gialla da prendere e appoggiare dall’altra parte della strada mentre attraversi. Un gesto semplice. Ma visibile. Che dice agli automobilisti: “E facebook