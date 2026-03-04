Finanziamenti alle imprese la Regione blocca gli avvisi pubblici | poche risorse rispetto agli incentivi richiesti

La Giunta regionale ha deciso di sospendere temporaneamente la ricezione di nuove richieste di finanziamento relative ai bandi ‘Contratti di Programma’, ‘Programmi Integrati di Agevolazione’, ‘Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione’ e altri programmi simili. La decisione riguarda le risorse disponibili, che risultano limitate rispetto alle richieste di incentivi avanzate dalle imprese. La sospensione si applica fino a nuove comunicazioni ufficiali.

La Giunta regionale ha approvato una delibera con la quale si sospende la ricezione di nuove istanze a valere su una serie di avvisi pubblici finanziati con risorse PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027. Il dettaglio Il provvedimento nasce dopo un’analisi accurata delle istanze pervenute e dell’ammontare potenziale degli incentivi richiesti e prevedibilmente riconoscibili e dopo aver calcolato le risorse ancora disponibili. La Giunta ha ritenuto prioritario consentire alle domande presentate e in fase di istruttoria, la possibilità di concorrere al riconoscimento dei finanziamenti. Gli uffici procederanno allo svolgimento delle istruttorie delle pratiche pendenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Campania, Fico: “In tutti i bandi e gli avvisi pubblici della Regione prevarrà sempre il merito”NAPOLI – “In tutti i bandi e gli avvisi pubblici della Regione prevarrà sempre il merito.

FondiCheck: la piattaforma per imprese e cittadini che sblocca i finanziamenti pubblici in Emilia-Romagna.Fondi Inesplorati: Nasce FondiCheck, la piattaforma per sbloccare i finanziamenti a imprese e cittadini È online FondiCheck, un nuovo sito web ideato...

Altri aggiornamenti su Finanziamenti alle imprese la Regione...

Temi più discussi: Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Credito: sono tornati a crescere i finanziamenti alle imprese, dice Panetta; Più Prestiti alle Imprese ma senza Rischi, la sfidante richiesta di Panetta alle Banche; Finanziamenti alle imprese, la Regione blocca gli avvisi pubblici: poche risorse rispetto agli incentivi richiesti - FoggiaToday.

Imprese: Bini, piÃ¹ sostegno al credito per le nuove aziendeApprovata in Giunta la delibera che rafforza le contribuzioni sulle garanzie dei Confidi. Nel 2025 ripartiti dalla Regione 14 milioni che hanno generato finanziamenti alle imprese per 98 milioni ... ilgazzettino.it

Fondi europei, altri 86 milioni erogati alle imprese liguriBucci: Chiederò al governo di metterci a disposizione i finanziamenti non utilizzati dalle altre regioni ... genova.repubblica.it

Dal 2023, con tre finanziamenti ricevuti, sono stati acquistati oltre 1300 libri, facendo sì che la biblioteca oggi abbia circa 10mila libri, di cui oltre 8500 già catalogati facebook

Confermati esami e visite anche nel fine settimana, via libera ai finanziamenti per l'ospedale di Bisceglie-Molfetta x.com