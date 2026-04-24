Bolli auto al via le riduzioni per le imprese con oltre 10 vetture e le esenzioni per le elettriche

Da oggi sono attivi gli incentivi e le esenzioni sulla tassa automobilistica stabiliti dalla legge di stabilità per il triennio 2026-2028. La Regione ha comunicato che le riduzioni sui bolli auto sono rivolte alle imprese che possiedono più di 10 vetture e che le esenzioni si applicano ai veicoli elettrici. Le misure sono ora pienamente operative e applicate sul territorio regionale.

La Regione fa sapere che sono pienamente operativi gli incentivi e le esenzioni sulla tassa automobilistica previsti dalla legge di stabilità per il triennio 2026-2028. Si tratta, in particolare, della riduzione del bollo auto del 25 per cento su tutti i veicoli di nuova immatricolazione, rivolta.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Bollo auto, al via le riduzioni per le imprese con oltre 10 vetture e le esenzioni per le elettricheLa Regione fa sapere che sono pienamente operativi gli incentivi e le esenzioni sulla tassa automobilistica previsti dalla legge di stabilità per il... Dentro le auto elettriche e ultramoderne. Così nascono i cervelli delle vettureTRA I PROGETTI a più alto contenuto tecnologico su cui Bora sta investendo insieme ai propri clienti spiccano i componenti destinati alle Electrical... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; Bollo auto 2026: quando si paga anche se l’auto è ferma; Veicoli commerciali, il governo lavora a nuovi incentivi: cosa sappiamo; A Valledoria al via i lavori del progetto Polis per l’ufficio postale. Bolli auto, al via le riduzioni per le imprese con oltre 10 vetture e le esenzioni per le elettrichePienamente operative le agevolazioni regionali previste dalla legge di stabilità per il triennio 2026-2028. Schifani: Attrazione di nuovi capitali, attenzione al sociale e, infine, stimolo dei consum ... cataniatoday.it Mandello, al via i rinnovi del Bollino Blu 2026/2027Permesso dematerializzato e attivazione automatica: prorogata la validità del vecchio bollino fino al 30 aprile ... lecconotizie.com : ` ` ! Si parla di “stop”… ma attenzione Non esiste un condono automatico Alcuni bolli possono prescriversi dopo 3 anni Ma solo se NON ci sono stati avvisi o cartelle valide Pagare senz facebook