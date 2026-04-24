Bollette vince il ricorso Il Giudice di pace a Enel | Aumenti ingiustificati

Il Giudice di pace di Forlì ha recentemente emesso una sentenza che annulla gli aumenti del gas applicati da Enel Energia tra l’autunno 2023 e i primi mesi del 2024. La decisione si basa sulla valutazione che gli aumenti non erano giustificati, portando alla cancellazione di quelle variazioni tariffarie. La sentenza riguarda un ricorso presentato contro le modifiche alle bollette del gas durante il periodo indicato.

Forlì, 24 aprile 2026 – Il Giudice di pace di Forlì Milena Laghi ha emesso nei giorni scorsi una importante sentenza che annulla gli aumenti del gas praticati da Enel Energia dall’autunno 2023 ai primi mesi del 2024. Una sentenza che assume un rilievo importante, soprattutto in questi tempi nei quali migliaia di cittadini sono alle prese con aumenti improvvisi e ingenti del prezzo delle forniture. La vicenda prende le mosse da un ricorso presentato dell’avvocato Renato Cappelli di Forlì quando il professionista riceve da Enel Energia Spa, per l’utenza di casa propria, una prima bolletta per il gas (relativa al bimestre novembre-dicembre 2023) di 2.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bollette, vince il ricorso. Il Giudice di pace a Enel: “Aumenti ingiustificati” Notizie correlate Leggi anche: Autovelox non omologato a Loreto Aprutino, il giudice di pace accoglie ricorso di un cittadino Jaguar supera di poco il limite, braccio di ferro a Camerino su una multa dell'autovelox: il prefetto respinge il ricorso, il giudice di pace annulla il verbaleCAMERINO Multato in superstrada perché con la sua Jaguar procedeva a 113,05 chilometri orari (a fronte del limite di 110), quei 3,05 chilometri orari... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rimborso accise energia elettrica: vittoria contro i fornitori; Bolletta errata? Causa al venditore: Cassazione nega la legittimazione passiva; Partite pregresse servizio idrico: i limiti ai conguagli retroattivi; REGIONE BASILICATA. QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DEL CONGUAGLIO DEL BONUS GAS DA RESTITUIRE. FEDERCONSUMATORI: PRIMA UDIENZA SUI NOSTRI RICORSI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE. NOI IN GIUDIZIO PER TUTELARE MIGLIAI. Bollette, vince il ricorso. Il Giudice di pace a Enel: Aumenti ingiustificatiAccolta la richiesta dell’avvocato Cappelli che aveva ricevuto due fatture da 3.500 euro. La sentenza: costi esagerati rispetto al mercato internazionale ... ilrestodelcarlino.it «Acqua, aumenti retroattivi illegittimi nel 2024». Il giudice dà torto a Marche Multiservizi, accolto il primo ricorso (per 16,40 euro) di un residente di CalcinelliAlla signora era arrivata la bolletta con la voce ricalcolo importi fatturati per adeguamenti tariffari dal 26/10/2023 al 17/10/2024. La cifra è di 16,40 euro più Iva: l’utente ha avanzato il ... corriereadriatico.it #24aprile NULLA DA SEGNALARE. TUTTO DA ARCHIVIARE. Luca BOTTA, giudice di gara della federciclismo (e crocerossino di Biella), con mio Figlio Giovanni morto, steso a terra sull’asfalto, a poco più di cento metri dalla linea di arrivo, emette un comun x.com Scarano: "È un esempio". Lo Giudice (capo di gabinetto): "Discussione posticipata a dopo il Mondiale" - facebook.com facebook