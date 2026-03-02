Autovelox non omologato a Loreto Aprutino il giudice di pace accoglie ricorso di un cittadino

Il giudice di pace di Pescara ha accolto un ricorso presentato da un cittadino contro un'ordinanza ingiunzione della prefettura di Pescara. La decisione riguarda un autovelox installato a Loreto Aprutino, che secondo il tribunale non sarebbe stato omologato. Se le verifiche sono confermate, molte multe emesse con quel dispositivo potrebbero essere annullate. La sentenza è stata emessa il 17 febbraio 2026.

«L'autovelox non è omologato, a Loreto Aprutino multe a rischio annullamento. Il giudice di pace di Pescara, con sentenza del 17 febbraio 2026, ha accolto il ricorso di un cittadino contro un'ordinanza ingiunzione della prefettura di Pescara per presunto superamento dei limiti di velocità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Ascoli, autovelox nel mirino. La prefettura accoglie il ricorso: «Non è omologato». Prima multa annullataASCOLI Il caso autovelox non omologati e, quindi, non utilizzabili per sanzionare gli automobilisti per eccesso di velocità con rilevamento... "Multato da autovelox non omologato". Fa ricorso pure un ex giudiceSi riapre la discussione sugli autovelox non a norma, ovvero non omologati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: a far luce su un nuovo... Una selezione di notizie su Loreto Aprutino. Autovelox non omologato a Loreto Aprutino, il giudice di pace accoglie ricorso di un cittadino«L'autovelox non è omologato, a Loreto Aprutino multe a rischio annullamento. Il giudice di pace di Pescara, con sentenza del 17 febbraio 2026, ha accolto il ricorso di un cittadino contro un'ordinanz ... ilpescara.it Autovelox non segnalato: devo pagare lo stesso?Un autovelox non segnalato, non omologato o privo di prova di taratura può rendere illegittima la multa, ma senza elementi oggettivi il ricorso rischia il rigetto. quifinanza.it