Jaguar supera di poco il limite braccio di ferro a Camerino su una multa dell' autovelox | il prefetto respinge il ricorso il giudice di pace annulla il verbale

Un automobilista con una Jaguar è stato multato a Camerino per aver superato di poco il limite di velocità. La sanzione è stata contestata, ma il prefetto ha respinto il ricorso. Il giudice di pace, invece, ha annullato il verbale, evidenziando che la differenza di pochi chilometri orari non giustifica la multa. La vicenda ha acceso un acceso dibattito sulla tolleranza alle infrazioni minime sulle strade. La questione ora passa in mano alle autorità competenti.

CAMERINO Multato in superstrada perché con la sua Jaguar procedeva a 113,05 chilometri orari (a fronte del limite di 110), quei 3,05 chilometri orari in più sarebbero costati all'automobilista 34,60 euro se pagati entro 5 giorni. Ma la vicenda è proseguita prendendo strade impervie e finendo davanti a prefetto, giudice di pace e Tribunale di Macerata per poi concludersi così come era iniziata: la multa va pagata. Ma a questo punto anche le spese legali. L'origine del contenzioso risale alla mattina del 29 giugno 2024 quando l'automobilista finisce nell'occhio elettronico della polizia locale di Camerino.