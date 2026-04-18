Sicilia Gruppo Gandolfo lancia ‘Gan Energia’

Il Gruppo Gandolfo, attivo nel settore del gasolio agricolo fin dal 1975, ha annunciato il lancio di una nuova società chiamata Gan Energia. Questa azienda si concentrerà sul mercato di gas e energia elettrica, segnando un passo avanti rispetto alle attività storiche del gruppo nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla strategia o sui progetti futuri.

(Adnkronos) – Dalle origini nel commercio di gasolio agricolo nel 1975 fino alla nuova frontiera delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, il Gruppo Gandolfo annuncia il lancio di Gan Energia, la nuova società dedicata al mercato "gas and power". Le radici dell’azienda risalgono al 1975, quando il nonno Francesco dell’attuale CEO, rientrato da un’esperienza in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Energia e carburanti, la Sicilia nella tempesta globaleMentre le potenze riscrivono le mappe, l’Italia arranca e la Sicilia osserva: strategica per tutti, tranne che per chi dovrebbe governarla Nel... Sicilia: Sbloccata l’Isab, ma restano dubbi su energia e forniture.Isab: Rientro alla normalità nella distribuzione dei carburanti, il Governo monitora la situazione Siracusa, 20 febbraio 2026 – Dopo giorni di...