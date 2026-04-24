Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero italiano ha registrato oggi un rialzo, con il Prezzo Unico Nazionale (PUN) che si attesta a 0,112 euro per kilowattora, equivalenti a circa 111,57 euro per megawattora. Questa variazione rappresenta il costo base all’ingrosso dell’energia nel paese e viene aggiornato quotidianamente.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 24 Aprile 2026, un valore di 0,112 €kWh (pari a 111,57 €MWh). Si tratta di un aumento del 16,5% rispetto al giorno precedente, segnando una variazione significativa dopo alcune settimane di relativa stabilità. Negli ultimi 7 giorni, il prezzo medio si è attestato a 0,106 €kWh, mentre la media degli ultimi 30 giorni è stata di 0,124 €kWh. Il valore odierno, pur essendo superiore alla media settimanale (+5,1%), resta comunque inferiore rispetto alla media mensile (-10,3%). Nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento principale per la formazione dei prezzi delle offerte variabili.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bolletta luce: PUN in rialzo oggi a 0,112 €/kWh – 24 Aprile 2026

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