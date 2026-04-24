Bolletta amara anche per la Cina Il caso del Guandong

Anche la Cina si trova a dover affrontare un aumento dei costi energetici, con particolare attenzione alla regione del Guangdong. La crisi nel Medio Oriente ha influito sui prezzi del petrolio e del gas, influenzando i bilanci delle aziende e delle famiglie cinesi. La relazione tra le tensioni internazionali e il prezzo dell’energia si riflette sui consumi e sugli approvvigionamenti del paese asiatico, che si trova a dover gestire gli effetti di un mercato globale instabile.

Dallo stretto di Hormuz a Pechino il passo è breve se il metro di misura è il costo dell’energia. Anche l’invincibile, solo in apparenza, Dragone dovrà pagare il suo obolo al caos in Medio Oriente. Mentre la Cina è impegnata nella tessitura della nuova Via della seta, versione restaurata e più machiavellica della prima, l’aumento del prezzo dell’elettricità arriva al cuore della seconda economia globale, sponda manifattura. Nella provincia cinese del Guangdong, polo industriale di dimensioni paragonabili a quelle della Corea del Sud, tanto per farso un’idea, i costi dell’elettricità per le imprese sono quasi raddoppiati, proprio a causa delle limitazioni nell’approvvigionamento di gas naturale dal Medio Oriente.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Bolletta amara anche per la Cina. Il caso del Guandong Notizie correlate LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 2-6, Italia-Giappone 3-1 BJK Cup 2026 in DIRETTA: sconfitta poco amara per l’azzurra, la Nazionale di Garbin vola in Cina!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11. Leggi anche: Suicidio assistito, archiviato anche il caso di Sibilla Barbieri. "Anche la terapia del dolore è sostegno vitale"