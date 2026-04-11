LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 2-6 Italia-Giappone 3-1 BJK Cup 2026 in DIRETTA | sconfitta poco amara per l’azzurra la Nazionale di Garbin vola in Cina!

Nella giornata di oggi si sono svolti i match di singolare e doppio tra le squadre nazionali di Italia e Giappone, con risultati che hanno visto la vittoria del team italiano nel singolare e una sconfitta in doppio. La giocatrice italiana ha perso in due set contro la sua avversaria giapponese, mentre il doppio misto ha concluso con una vittoria per il team nipponico. La nazionale italiana si prepara ora per il successivo impegno in Cina.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-HOZUMIAOYAMA DALLE 11.0 0 15.16 Dal 22 al 27 settembre, le azzurre andranno a Shenzhen per cercare di conquistare la terza BJK Cup di fila! Grazie mille per aver seguito questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, un saluto sportivo a tutti! 15.14 Niente da fare per Lucia che forse anche per le poche motivazioni non ha disputato il suo match migliore. Il Giappone salva la faccia, con Sakatsume che ottiene il punto della bandiera in un tie che vede l’Italia nettamente vincitrice dopo i primi due singolari e il doppio di questa mattina. 6-7 (4), 2-6 VINCE SAKATSUME! 40-30 Dritto vincente di Sakatsume che traccia il lungolinea.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 2-6, Italia-Giappone 3-1 BJK Cup 2026 in DIRETTA: sconfitta poco amara per l’azzurra, la Nazionale di Garbin vola in Cina! LIVE Bronzetti-Sakatsume 3-2, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: break dell’azzurra nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11. LIVE Bronzetti-Sakatsume 6-7 1-0, Italia-Giappone 3-0 BJK Cup 2026 in DIRETTA: l’azzurra annulla palla break ad inizio secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HOZUMI/AOYAMA DALLE 11.