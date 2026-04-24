Blocco stadio a Desenzano | il divieto che colpisce i tifosi pistoiesi

La Prefettura di Brescia ha annunciato un divieto di accesso allo stadio di Desenzano per i tifosi residenti a Pistoia. La misura riguarda esclusivamente i residenti in quella città e si applica in vista delle prossime partite. La disposizione si inserisce in una serie di provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico. Nessun’altra restrizione è stata comunicata per altri gruppi di tifosi o per altre aree.

? Cosa sapere La Prefettura di Brescia vieta ai residenti di Pistoia l'accesso allo stadio di Desenzano.. Il presidente Iorio contesta il provvedimento per la sfida di Serie D del 26 aprile.. La Prefettura di Brescia ha emesso un provvedimento che blocca l’accesso allo Stadio Tre Stelle di Desenzano ai residenti della provincia di Pistoia per la sfida tra Desenzano e FC Pistoiese prevista domenica 26 aprile alle ore 15:00. L’ordinanza, giunta a ridosso del posticipo domenicale, impedisce ai sostenitori arancioni di seguire la propria squadra in questa fase cruciale della stagione di Serie D. La decisione colpisce una comunità di tifosi che...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco stadio a Desenzano: il divieto che colpisce i tifosi pistoiesi Notizie correlate Blocco tifosi Treviso: la protesta di Botter contro il divietoIl divieto imposto dalla Prefettura di Trieste impedisce ai sostenitori del Treviso FBC residenti in Veneto di raggiungere la città giuliana per il... Arezzo, scontri e stop alle trasferte. Il divieto ingiusto che colpisce tuttiIl provvedimento dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che ha calato la scure sulle trasferte dell’Arezzo e del Ravenna, lascia l’amaro in... Una raccolta di contenuti Si parla di: Desenzano, conto alla rovescia per la C: festa, stadio e futuro; Secondo Memorial Lorenzo Cela, lunedì 20 aprile a Desenzano la presentazione del Torneo.