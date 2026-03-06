arezzo scontri e stop alle trasferte il divieto ingiusto che colpisce tutti

Arezzo e Ravenna non potranno più partecipare alle trasferte di calcio a causa di un provvedimento dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive. La decisione, che vieta le trasferte di entrambe le squadre, riguarda specificamente le partite in trasferta e ha suscitato reazioni di disappunto tra i supporter. Il divieto si applica immediatamente e coinvolge tutte le gare fuori casa programmate.

Il provvedimento dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che ha calato la scure sulle trasferte dell’Arezzo e del Ravenna, lascia l’amaro in bocca non solo per il danno ai tifosi ma per quello che rappresenta a livello sociale e culturale. Chiudere tre trasferte a migliaia di sportivi per pugni, calci di una manciata di facinorosi non è una soluzione al problema della sicurezza: è la certificazione di una resa. È la bandiera bianca alzata da un sistema che, incapace di affrontare la violenza isolando e sanzionando i colpevoli, sceglie la via più breve, cieca e anche dolorosa. La punizione collettiva. Vietare le trasferte ai tifosi amaranto a Campobasso, a Sestri Levante con il Bra e a San Benedetto del Tronto significa colpire la parte sana e maggioritaria del tifo amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

