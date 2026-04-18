Blocco tifosi Treviso | la protesta di Botter contro il divieto

La Prefettura di Trieste ha emesso un divieto che vieta ai tifosi del Treviso FBC residenti in Veneto di recarsi in città per assistere alla partita contro il San Luigi. La decisione riguarda esclusivamente i supporter e si applica ai residenti nella regione veneta. Nessun altro provvedimento restrittivo è stato annunciato e la misura limita gli spostamenti dei tifosi per motivi legati alla sicurezza.

Il divieto imposto dalla Prefettura di Trieste impedisce ai sostenitori del Treviso FBC residenti in Veneto di raggiungere la città giuliana per il confronto con il San Luigi. La decisione, comunicata ieri 17 aprile 2026, nasce dai pareri della Questura locale e dalle indicazioni degli organismi nazionali sulla sicurezza delle manifestazioni sportive. La protesta di Botter contro la gestione preventiva. Alessandro Botter, alla guida del club trevigiano impegnato in Serie D, ha espresso un forte sdegno e un profondo senso di amarezza per il provvedimento. Secondo il presidente, la misura risulta estremamente grave e profondamente ingiusta, poiché si basa su valutazioni generiche e preventive.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco tifosi Treviso: la protesta di Botter contro il divieto Notizie correlate Treviso torna in Serie C: il piano Botter per rilanciare il clubDopo tredici anni di attesa, il Treviso ha finalmente riconquistato il proprio posto nel calcio professionistico grazie alla promozione in Serie C. Lazio Milan, spunta il comunicato dei tifosi sullo striscione vietato: la protesta biancoceleste esplode dopo il divietoMercato Como, tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie A Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Settore ospiti chiuso a Trieste: il Treviso resta senza il supporto dei suoi tifosi; Da Vittorio Veneto a idolo dei tifosi del Fulham: l'esperienza di Marco Da Ros. San Luigi-Treviso, trasferta a Trieste vietata per gli ultras biancocelestiLa partita, valida per la terz'ultima giornata di serie D (girone C), è in programma per le 15 di domenica prossima. La decisione della Prefettura giuliana ha fatto infuriare il club neopromosso in se ... trevisotoday.it