Blocco porno | l’Agcom punta ai 48 siti chiave per proteggere i minori

Da ameve.eu 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di intervenire su 48 siti pornografici, rendendo obbligatoria la verifica dell’età degli utenti. Questa misura, prevista dal Decreto Caivano, mira a limitare l’accesso ai minori a contenuti considerati inappropriati. La lista di siti coinvolti è stata comunicata e l’obiettivo è rafforzare le protezioni per i più giovani online.

? Cosa sapere L'Agcom impone la verifica dell'età per 48 siti pornografici tramite il Decreto Caivano.. Il provvedimento mira a limitare l'accesso ai minori tra 4 milioni di domini.. L’Agcom ha inserito 48 piattaforme hard in una lista di controllo che impone la verifica dell’età per proteggere i minori, mirando a colpire siti come Pornhub, Xvideos, Onlyfans e Chaturbate attraverso l’applicazione del Decreto Caivano. Il provvedimento mira a rendere gli utenti anagraficamente identificabili prima di accedere ai contenuti, cercando di limitare l’esposizione dei più giovani. Tuttavia, le stime indicano una realtà digitale estremamente frammentata: si contano oltre 4 milioni di domini unici dedicati alla pornografia, una cifra che, se si includono pagine e sotto-domini con materiale video o fotografico, potrebbe superare i 30 milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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