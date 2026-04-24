Blocco porno | l’Agcom punta ai 48 siti chiave per proteggere i minori

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di intervenire su 48 siti pornografici, rendendo obbligatoria la verifica dell’età degli utenti. Questa misura, prevista dal Decreto Caivano, mira a limitare l’accesso ai minori a contenuti considerati inappropriati. La lista di siti coinvolti è stata comunicata e l’obiettivo è rafforzare le protezioni per i più giovani online.

? Cosa sapere L'Agcom impone la verifica dell'età per 48 siti pornografici tramite il Decreto Caivano.. Il provvedimento mira a limitare l'accesso ai minori tra 4 milioni di domini.. L’Agcom ha inserito 48 piattaforme hard in una lista di controllo che impone la verifica dell’età per proteggere i minori, mirando a colpire siti come Pornhub, Xvideos, Onlyfans e Chaturbate attraverso l’applicazione del Decreto Caivano. Il provvedimento mira a rendere gli utenti anagraficamente identificabili prima di accedere ai contenuti, cercando di limitare l’esposizione dei più giovani. Tuttavia, le stime indicano una realtà digitale estremamente frammentata: si contano oltre 4 milioni di domini unici dedicati alla pornografia, una cifra che, se si includono pagine e sotto-domini con materiale video o fotografico, potrebbe superare i 30 milioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco porno: l’Agcom punta ai 48 siti chiave per proteggere i minori Notizie correlate Agcom oscura siti senza verifica età: scatta il blocco DNS per la tutela dei minoriProvvedimento su due piattaforme italiane per violazione del Decreto Caivano e mancati controlli sugli utenti. Agcom: in vigore obblighi di verifica dell’età per i siti pornoROMA, 03 FEB – Dall’1 febbraio sono entrati in vigore gli obblighi di verifica dell’età degli utenti per i gestori di siti e piattaforme che...