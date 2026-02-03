Agcom | in vigore obblighi di verifica dell’età per i siti porno

Da ieri, tutti i siti porno devono verificare l’età degli utenti. La nuova regola, introdotta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, impone ai gestori di piattaforme che trasmettono contenuti pornografici da altri Paesi di controllare chi si collega. L’obiettivo è limitare l’accesso ai minori e proteggere i giovani da contenuti inadatti. La misura è entrata in vigore l’1 febbraio, e ora i gestori devono adeguarsi alle nuove regole.

ROMA, 03 FEB – Dall'1 febbraio sono entrati in vigore gli obblighi di verifica dell'età degli utenti per i gestori di siti e piattaforme che diffondono online contenuti pornografici stabiliti in un Paese membro diverso dall'Italia. Lo ricorda una nota dell'Agcom che potrà disporne l'oscuramento in caso di inadempienza e mancato adeguamento entro 20 giorni. "In base all'articolo 13-bis del decreto Caivano (decreto legge n. 1232023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1592023) e alle disposizioni adottate dall'Autorit? (delibera n. 9625Cons), relativamente all'adozione di sistemi di age verification – spiega l'Autorità – i gestori di siti web e le piattaforme di condivisione di video stabiliti in Italia e quelli con sede fuori dall'Unione europea devono conformarsi alla normativa dal 12 novembre 2025.

