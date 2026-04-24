Blitz in Puglia | sventato il business illegale di 6.500 capi

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione a San Ferdinando di Puglia, smantellando un laboratorio tessile clandestino. Durante il blitz sono stati sequestrati circa 6.500 capi di abbigliamento prodotti senza autorizzazioni. L'intervento si è concluso con l'arresto di alcuni soggetti coinvolti e il sequestro della merce e delle attrezzature utilizzate nell'attività illegale.

? Cosa sapere La Guardia di Finanza smantella un laboratorio tessile illegale a San Ferdinando di Puglia.. Sequestrati 6.500 capi e 8 macchine da cucire per attività senza autorizzazione amministrativa.. La Guardia di Finanza ha smantellato un laboratorio tessile illegale a San Ferdinando di Puglia questo venerdì 24 aprile 2026, dopo aver scoperto un flusso costante di persone in un locale senza insegne situato al piano strada. Tutto è iniziato quando i militari della Tenenza di Margherita di Savoia hanno notato quel via vai insolito nei pressi di un immobile che, dai controlli incrociati effettuati con le banche dati del Corpo, non risultava avere alcuna attività economica registrata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blitz in Puglia: sventato il business illegale di 6.500 capi Notizie correlate Pontecorvo, truffa da 62.500 euro per un'Audi RS3, sventato il raggiro e con l'auto che era in SiciliaUn raggiro ben orchestrato, un ingente danno economico e una tempestiva indagine che ha attraversato l'Italia intera. Sventato assalto a portavalori con maxi blitz della polizia: 12 arrestiGrazie alla maxi operazione scattata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 marzo, gli uomini della polizia di Stato sono riusciti a sgominare una...