Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri stanno indagando su un furto avvenuto nel parcheggio a pagamento di Stamira. È stata rubata un’auto, e i proprietari si sono chiesti come i ladri siano riusciti a superare la sbarra di accesso. Il fatto ha destato sorpresa tra i presenti, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

ANCONA - Resta un mistero come i ladri abbiano potuto rubare un’auto dal parcheggio Stamira. Indagano i carabinieri per far luce sul furto compiuto nella notte tra sabato e domenica. La vettura, una Fiat Panda, era parcheggiata al primo piano. La ricostruzione «Mio figlio era andato ad Ancona con tre amici. Aveva parcheggiato alle 22.54, come da tagliando consegnando poi ai carabinieri in fase di denuncia. Quando è tornato, la macchina non c’era più», racconta una 50enne di Castelplanio, madre della vittima. Il figlio, 22 anni, aveva anche fotografato il comparto di sosta, indicato come B1. Al rientro, poco dopo le 2 di notte, il posto era vuoto.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Blitz di notte al parcheggio (a pagamento) Stamira. Rubata un?auto, i proprietari: «Ma come hanno fatto con la sbarra?»

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