Il blitz sui binari Treno con mezzi militari Ferrovieri ‘attivisti’ hanno fatto la soffiata

Nel pomeriggio, un treno con mezzi militari è stato fermato sui binari da ferrovieri che fanno parte di un gruppo antimilitarista. Questi ultimi avevano ricevuto una soffiata e hanno segnalato l’evento a altri lavoratori, tra cui quelli di un’acciaieria e di una società di logistica. A Sant’Ermete è stata anche posizionata una vedetta che ha monitorato la situazione.

Un filo diretto tra ferrovieri antimilitaristi, lavoratori dell’acciaieria Jsw e della Piombino Logistics, una vedetta posizionata a Sant’Ermete e gli attivisti del movimento No Base. Sarebbe stata questa, secondo quanto ricostruito, la rete di contatti che giovedì pomeriggio ha portato al blocco del convoglio carico di mezzi militari alla stazione centrale di Pisa, poi costretto a tornare indietro dopo oltre 5 ore di stop. Il blitz è stato realizzato dagli attivisti che erano già in presidio in piazza XX Settembre. Il convoglio era partito dal porto di Piombino ed era diretto verso il Nord Italia. Secondo quanto appreso, il treno sarebbe comunque arrivato a destinazione passando da un’altra linea ferroviaria, accumulando un ritardo di circa 8 ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il blitz sui binari. Treno con mezzi militari. Ferrovieri ‘attivisti’ hanno fatto la soffiata Articoli correlati Antagonisti sui binari, fermato un convoglio con mezzi militariNuovo blocco ferroviario in Italia e, per la precisione, a Pisa, dove gli antagonisti sono scesi sui binari per fermare il transito di un treno merci... Sabotaggio sui binari a Bologna, 20enne arrestato mentre metteva pietre sui binari all’arrivo del trenoL'arresto nei pressi di Castel San Pietro Terme dopo la segnalazione di una persona sospetta sui binari. Una raccolta di contenuti su Il blitz sui binari Treno con mezzi... Temi più discussi: Blitz dei No-base sui binari . Non passa il convoglio militare. Treni fermi e disagi per i pendolari; Manifestanti sui binari a Pisa, treno con mezzi militari fatto tornare indietro; Pisa, manifestanti bloccano treno con mezzi militari alla stazione. Circolazione interrotta per ore; Protesta pacifica sui binari di Pisa, bloccato treno che trasportava mezzi militari. Blitz dei No-base sui binari. Non passa il convoglio militare. Treni fermi e disagi per i pendolariGli attivisti irrompono sui binari 3 e 4 della Stazione Centrale per impedire il transito del merci in arrivo da Piombino. Circolazione bloccata per quattro ore, poi l’ordine di tornare indietro. Mome ... msn.com Manifestanti sui binari a Pisa, conclusa la protesta(ANSA) - PISA, 12 MAR - E' finita in tarda serata la protesta pacifista e antimilitarista del movimento No Base alla stazione di Pisa: il treno merci che trasporta mezzi militari verrà definitivamente ... msn.com BREVE STORIELLA DELIRANTE Sono in treno, ho fogli da per tutto, leggo rileggo, faccio correzioni e scrivo note con la matita, niente Tablet, sono troppo boomer. Penso che il treno è in ritardo ed io con lui. Poi alzo gli occhi, vedo questa signora dallo sguard - facebook.com facebook Trani, uomo investito da un treno: dopo giorni di agonia è morto in ospedale - News x.com