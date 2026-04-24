Nella mattinata di oggi, i Carabinieri hanno portato a termine un'operazione che ha portato all'arresto di sette persone tra Monterotondo, Capena e Fonte Nova. Durante il blitz sono state sequestrate numerose dosi di droga e un minorenne è stato denunciato. L'intervento si è concentrato su attività di spaccio nella zona, con i militari che hanno eseguito varie perquisizioni.

? Cosa sapere Sette arresti e un minore denunciato dai Carabinieri tra Monterotondo, Capena e Fonte Nuova.. Sequestrate dosi di cocaina, crack e oltre 400 grammi di hashish a Monterotondo.. Sette arresti e un minore denunciato segnano il bilancio di una serie di operazioni di contrasto allo spaccio condotte dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, che hanno colpito diversi punti nevralgici tra Fonte Nuova, Fiano Romano, Monterotondo e Capena. L’attività di repressione ha coinvolto diverse realtà del territorio, colpendo sia i centri più densamente popolati che le zone di provincia, con un specifico sulla detenzione di cocaina, crack e hashish.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz dei Carabinieri: 7 arresti e decine di dosi sequestrate

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