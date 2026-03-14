Nei primi giorni di marzo, i carabinieri hanno effettuato diversi blitz nei boschi contro lo spaccio di droga. Durante le operazioni sono stati arrestati quattro uomini e sequestrati oltre 350 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, eroina e hashish, insieme a circa 3.000 euro in contanti. Le operazioni hanno portato anche al sequestro di decine di dosi di droga.

Quattro arresti, oltre 350 grammi di varie droghe (tra cui una novantina di dosi di cocaina e altre di eroina e hashish) e 3mila euro sequestrati, rappresentano il bilancio di diverse operazioni contro il fenomeno dello spaccio nei boschi messe a segno dai carabinieri nei primi giorni di marzo. Impiegato anche lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, reparto d’élite composto da personale specializzato nel pattugliamento di aree impervie per la ricerca di latitanti e il contrasto della criminalità organizzata. Con sopralluoghi preliminari ed appostamenti finalizzati alla localizzazione di possibili bivacchi improvvisati, sono state scandagliate tutte le aree boschive delle località collinari ternane già in passato emerse come “piazze di spaccio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di blitz contro lo spaccio nei boschi. Quattro arresti e decine di dosi sequestrate

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