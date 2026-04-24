Nella serata di ieri, le forze dell'ordine hanno effettuato un controllo presso un pub nella zona di San Giovanni La Punta, riscontrando la presenza di due lavoratori in nero. L’attività è stata immediatamente sospesa a causa di gravi problemi di sicurezza antincendio, con sanzioni amministrative per sei persone coinvolte. L’intervento ha portato alla chiusura temporanea del locale fino a eventuali adeguamenti.

? Cosa sapere Blitz interforze a San Giovanni La Punta: chiuso pub con due lavoratori in nero.. Sospesa l'attività per gravi rischi antincendio e sanzioni per 6.400 euro totali.. Due lavoratori in nero e l’obbligo di chiudere immediatamente il locale: il blitz interforze a San Giovanni La Punta ha colpito un pub gestito da un cinquantenne residente a Paternò, evidenziando gravi falle nella sicurezza antincendio. L’operazione coordinata ha la partecipazione congiunta dei militari della stazione di San Giovanni La Punta, del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, del nucleo antisofisticazione e sanità del NAS, dei tecnici del comando provinciale dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza del 1° Gruppo di Catania.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz al pub: chiuso per lavoro nero e pericoli antincendio

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