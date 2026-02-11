Accesso al ' retrobottega' non sorvegliato | pub chiuso dopo il blitz della polizia

Questa mattina la polizia ha chiuso un pub a Castel Volturno dopo aver scoperto che l’ingresso principale era lasciato aperto e senza sorveglianza. La porta dava accesso a un cortile interno condiviso con altre proprietà, e per questo motivo il Comune ha deciso di intervenire e mettere una serratura definitiva. L’operazione ha evitato possibili rischi per i clienti e i residenti della zona.

Una porta 'non sorvegliata' che dà accesso a un cortile interno in comune con altre proprietà. Per questo motivo il Comune di Castel Volturno ha disposto la chiusura di un pub in viale Fontana Bleu.L'ordinanza dell'Ente arriva in seguito a un'ispezione da parte della polizia del locale.

