A Trento, nelle ultime ore, sono stati effettuati arresti e trasferimenti nei centri di permanenza per i rimpatri a seguito di episodi di rapine e risse nel centro cittadino. Il Questore ha emanato divieti DACUR e ha revocato alcuni permessi di soggiorno nel tentativo di garantire l’ordine pubblico in Piazza Dante. Questi provvedimenti fanno seguito alle recenti tensioni registrate in zona.

? Cosa sapere Due arresti e sette trasferimenti nei CPR dopo rapine e risse a Trento.. Il Questore applica divieti DACUR e revoche permessi per sicurezza in Piazza Dante.. Due arresti e sette trasferimenti nei centri di permanenza per il rimpatrio segnano il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato a Trento nelle ultime 72 ore, dopo una serie di furti e scontri avvenuti nel centro città. Il Questore ha deciso di intervenire duramente per frenare la criminalità che sta colpendo le zone centrali. Nelle ultime tre giornate, gli agenti hanno individuato e preso in custodia due individui accusati di aver partecipato a rapine, scippi e risse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz a Trento: arresti e divieti per fermare il crimine in centro

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